Venezuela: da Germania sostengo a proposta Usa per governo di transizione (5)

- La Spana, invece, ha fatto sapere di avere “esaminato con interesse” la nuova proposta avanzata dagli Stati Uniti per una "transizione democratica" in Venezuela, ma ha ribadito il suo sostegno a una soluzione “negoziata, guidata in primo luogo dai venezuelani”. “La Spagna, come i suoi partner dell'Unione europea e del Gruppo di contatto internazionale, ha sempre sostenuto una soluzione negoziata, guidata dagli stessi venezuelani, che consenta di uscire dalla crisi organizzando elezioni presidenziali e legislative con piene garanzie democratiche”, si legge in un comunicato diffuso oggi dal ministero degli Esteri spagnolo. (segue) (Res)