Venezuela: da Germania sostengo a proposta Usa per governo di transizione (6)

- Lo stesso Guaidò ha rilanciato l'offerta degli Stati Uniti, ricordando di averne anticipato nei giorni scorsi i principi chiave. Il piano è per l'autoproclamato presidente ad interim "l'unica opzione per superare la crisi". Una convinzione che, assicura Guaidò, nutrono anche "diversi" uomini dello staff di Maduro. "Ringraziamo il governo degli Usa per l'appoggio espresso alla proposta" di Guaidò di "dare vita, in modo sollecito a un governo di emergenza e un Consiglio di stato plurale per salvare il Venezuela da una catastrofe umanitaria", recita una nota del Centro di comunicazione nazionale, il profilo che funge da ufficio stampa di Guaidò. Poco dopo lo stesso oppositore dava conto su Twitter del ringraziamento trasmesso al segretario di Stato usa, Mike Pompeo. Nei giorni scorsi, Guaidò aveva lanciato la proposta di un "governo di emergenza" per affrontare la una crisi economica e sociale aggravata dalla pandemia del nuovo coronavirus. (segue) (Res)