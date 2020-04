Coronavirus: Catalfo, quasi 2 milioni di domande a Inps, risorse stanziate sufficienti per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, rende noto che "in questi due giorni, all’Inps sono arrivate - in totale - 2 milioni di domande, che coinvolgono quasi 4,5 milioni di lavoratori. Nello specifico, 1,6 milioni sono quelle per l’indennità da 600 euro mentre per la Cig ordinaria ne sono pervenute 86 mila per oltre 1,6 milioni di beneficiari. Inoltre, ci sono anche le 54 mila domande per l’assegno ordinario per quasi 932 mila persone e, infine, le 181.683 per il congedo parentale e le 14.047 per il bonus babysitter". In un post su Facebook la titolare del Lavoro torna a ribadire che le risorse stanziate "sono sufficienti per tutti", per chi "deve prendere la Cassa integrazione, per i lavoratori autonomi, per i professionisti" e che il governo sta "lavorando senza sosta" per onorare gli impegni presi". Quanto al sito dell'Inps in tilt, Catalfo riconosce: "Ci sono state delle difficoltà, è vero. Questo è avvenuto anche perché il nostro obiettivo, consapevoli del delicato momento che tanti cittadini e famiglie stanno attraversando a causa dell’emergenza Coronavirus, è sempre stato quello di garantire che tutti quelli che ne hanno diritto ricevano al più presto gli aiuti previsti dal decreto Cura Italia".(Rin)