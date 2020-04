Coronavirus: Anpi Roma, 25 aprile cantando "Bella ciao" dalle finestre

- Un 25 aprile, insolito. L'Associazione nazionale partigiani (Anpi) anche a Roma si prepara a organizzare una manifestazione per celebrare la liberazione adattata ai tempi dell'emergenza coronavirus. "Il 25 aprile in tutta Italia, a Roma e in Provincia - scrive in una nota l'associazione partigiana capitolina - dalle nostre finestre e dai nostri balconi con esporremo i tricolori e i fazzoletti dell'Anpi, e invitiamo tutti con noi ad esporre simboli antifascisti per il 25 aprile 2020, 75esimo della finale vittoriosa insurrezione della Resistenza d'Italia al nazifascismo e a cantare 'Bella ciao', simbolo della Resistenza in tutto il mondo". Anpi Roma poi ricorda: "Il primo giorno in cui si potrà manifestare ricorderemo anche i morti della pandemia, ci uniremo alle loro famiglie, come nuovamente a quelle dei caduti della Lotta di Liberazione, dell'antifascismo, della Resistenza, per ribadire com'è nata la Repubblica italiana, per riconoscere da essa i principi di solidarietà, uguaglianza, unità, pace e giustizia sociale, nel programma lasciatoci dai partigiani e dalle partigiane, marxisti, cattolici o liberali che fossero, a monito ed impegno delle future generazioni".(Com)