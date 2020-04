Velletri: due ettari di vegetazione distrutte da incendio

- Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio su un’area incolta in via Contrada Comune a Velletri. Le fiamme hanno interessato vegetazione spontanea fatta di rovi e canneto per una superficie di oltre due ettari. Per domare il rogo, i vigili del fuoco di Velletri hanno impiegato diverse ore evitando che le fiamme potessero avvicinarsi ad abitazioni o colture. (Rer)