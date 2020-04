Coronavirus: Patuanelli, dobbiamo dare liquidità ad autonomi e Pmi

- "Stiamo affrontando il tema della liquidità per le imprese. Dobbiamo garantire che tutti i lavoratori autonomi e le pmi, che sono l'ossatura dell'economia, abbiano liquidità per ricominciare. Poi dovremo occuparci anche delle grandi imprese". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un'intervista al canale 9. "Dobbiamo mettere a disposizione questa liquidità subito e di restituirla in un tempo molto lungo", ha chiarito spiegando che "nel prossimo decreto dovrà esserci questa misura". (Rin)