Arabia Saudita: Riad impone coprifuoco di 24 ore a Mecca e Medina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha imposto un coprifuoco giornaliero di 24 ore a Mecca e Medina con effetto immediato a partire da oggi fino a nuovo avviso per contenere i contagi da coronavirus. Lo riferisce l'agenzia di stampa saudita “Spa”, citando una fonte ufficiale del ministero degli Interni. In base alle nuove disposizioni in entrambe le città i residenti potranno lasciare le loro abitazioni solo per motivi necessari come l'acquisto di cibo e per cure mediche tra le 6:00 e le 15:00. I residenti che escono devono rimanere nella loro zona residenziale. Ai residenti è vietato entrare o uscire dalle città. Le nuove misure sono state adottate nell'ambito degli sforzi dell’Arabia Saudita per far fronte alla pandemia di coronavirus e nell'attuazione delle raccomandazioni delle autorità sanitarie competenti per migliorare il grado di misure precauzionali e preventive alla Mecca e Medina per proteggere la salute e la sicurezza di cittadini e stranieri. (Res)