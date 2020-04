Emirati: Dubai Nakheel annuncia pacchetto aiuti da 62 milioni di dollari per i suoi clienti

- Lo sviluppatore immobiliare Dubai Nakheel ha annunciato un pacchetto di aiuti economici di 62,63 milioni di dollari per i suoi clienti negli Emirati Arabi Uniti colpiti dalla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato l’azienda in un comunicato stampa. L'annuncio segue vari pacchetti di stimolo lanciati da governi e banche centrali in tutta la regione e nel mondo per combattere le ricadute economiche del coronavirus e mira a ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese e degli individui. Nakheel, che gestisce diversi centri commerciali all'interno del suo portafoglio Nakheel Malls, offrirà periodi di affitto gratuito degli spazi per i punti vendita e gli hotel. (Res)