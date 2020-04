Venezuela: da Germania sostengo a proposta Usa per governo di transizione (4)

- Oltre alla Germania consensi sono arrivati anche da governi di altri singoli paesi europei. Un sostegno alla proposta di coinvolgere partiti di governo e opposizioni è arrivato anche dal ministro degli Esteri dell'Austria, Sebastian Kurz, secondo cui "la situazione umanitaria in Venezuela richiede la formazione di un governo di unità nazionale". "Gli attori politici di tutte le parti devono lavorare assieme per mitigare la crisi della Covid-19 e preparare al tempo stesso il cammino per elezioni libere e giuste", ha scritto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Un altro "beneplacito" arriva poi da Lisbona. Il ministero degli Esteri portoghese fa sapere che il piano Usa "può costituire un passo decisivo" per poter "ottenere una soluzione negoziata alla grave crisi che si sta sviluppando" in Venezuela. (segue) (Res)