Coronavirus: Gallera, dati Lombardia fotografano situazione stabile, a tratti incoraggiante

- In Lombardia "i dati di oggi" sul coronavirus "fotografano una situazione stabile, a tratti incoraggiante soprattutto perché il numero dei pazienti dimessi ha superato quello dei nuovi ricoverati. La prudenza però è d’obbligo, dobbiamo continuare con i sacrifici ancora per un po’. Ma ce la faremo". Lo ha scritto su Facebook l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che oggi non ha partecipato alla consueta diretta streaming per fare il punto sull'emergenza sanitaria "perché contestualmente si stava svolgendo una importante riunione sulle nuove iniziative da adottare nei prossimi giorni e nelle settimane successive". (Rem)