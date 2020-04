Coronavirus: Mulè, FI continuerà a confrontarsi con governo e a portare proposte

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato segnala che il governo "continua a fare riunioni con le opposizioni senza dare risposte concrete e linee guida sugli interventi economici che intende mettere in campo" e in una nota argomenta: "Mancano anche dopo l'incontro di oggi i due presupposti per una vera collaborazione: informazione e discussione. Non si sa ancora a quanto ammonterà lo scostamento di bilancio, necessario per capire l'entità di risorse che avremo a disposizioni per salvare e rilanciare l'economia italiana. Noi - aggiunge - continuiamo a confrontarci e a portare le nostre proposte, ci aspettiamo di non dover più richiamare la maggioranza a un atto di responsabilità dovuta nel rispetto del Parlamento e del Paese".(Com)