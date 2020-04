Coronavirus: Pelonzi-Zannola (Pd), interrogazione urgente su buoni spesa (2)

- Tra i punti che i dem chiederanno all'assessore figurano: la funzione svolta da Protezione civile e associazioni di volontariato, il ruolo dei municipi, l'ipotesi di istituire una cabina di regia, i metodi per raggiungere gli invisibili. Pelonzi e Zannola ricordano poi che: "Ieri sono state modificati gli indirizzi mail forniti per le domande, ci domandiamo che fine hanno fatto le istanze presentate alla presentazione della pubblicazione del bando e inviate a precedenti mail?". Infine, i dem domandano se l'erogazione della Cig in deroga sarà tra i requisiti di esclusione all'accesso ai buoni. Su tutto questo i consiglieri del Pd hanno formalizzato una interrogazione urgente, "confidando -dicono - che in queste ore il Campidoglio possa fornire con celerità risposte convincenti." (Rer)