Lazio: Regione, Zagarolo illumina con tricolore palazzo Rigogliosi

- "Dopo aver illuminato con la Regione Lazio il Castello di Santa Severa, Palazzo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino e il WeGil, l'hub culturale nel cuore di Roma, Laziocrea in sinergia con il Comune di Zagarolo porta i colori della bandiera italiana anche su Palazzo Rospigliosi". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "Le luci tricolore - prosegue - si accenderanno ogni sera su tre facciate dello storico palazzo cinquecentesco come simbolo della vicinanza dell’amministrazione a tutti coloro che hanno perso i propri cari colpiti dall'epidemia di Covid-19 e per sostenere medici, infermieri, volontari, forze dell’ordine in prima linea a fronteggiare l'emergenza". (segue) (Com)