Coronavirus: Gelmini (FI), da governo aperture su nostre proposte ma aspettiamo i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, in una nota ha voluto ricordare che "al governo abbiamo portato le proposte di Forza Italia per aiutare un paese violentemente colpito dall'emergenza Coronavirus. Un pacchetto da 100 miliardi per supportare un'economia in forte difficoltà. Dal governo sono arrivate aperture, ma adesso aspettiamo i fatti. La drammatica situazione ci impone un cambio di passo per dare risposte tempestive ai bisogni di tanti italiani". Fra le proposte: "subito liquidità per le imprese; stop a mutui, affitti, tasse e bollette per le aziende e per i cittadini in difficoltà. Aiuti concreti agli autonomi, alle partite Iva, ai liberi professionisti, ai lavoratori stagionali. Un occhio di riguardo per il settore del turismo; la reintroduzione dei voucher per l'agricoltura". (Com)