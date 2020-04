Golfo: Kuwait propone creazione rete regionale di sicurezza alimentare per gli stati membriù

- Il Kuwait ha proposto la creazione di una rete regionale di sicurezza alimentare per i sei Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati, Kuwait, Oman e Qatar) per garantire forniture alimentari adeguate e accessibili e per far fronte alla carenza dei prodotti di base nei periodi di crisi. Lo riferisce l’agenzi di stampa “Kuna”. La proposta kuwaitiana è stata avanzata dal ministro del Commercio e dell'Industria Khaled al Roudhan durante la straordinaria riunione dei ministri del Commercio e dell'Industria del Ccg che si è tenuta il 2 aprile in videoconferenza. (Res)