Coronavirus: Fd'I, governo accolga emendamento su voucher agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia chiede che il primo atto concreto della volontà da parte del governo di non limitare il tavolo di confronto con l'opposizione "a mera vetrina o punto di informazione sull'attività dell'esecutivo, sia l'accoglimento dell'emendamento presentato al decreto 'Cura Italia' in cui si stabilisce la possibilità di utilizzo dei voucher". A chiederlo sono i capigruppo di Senato e Camera di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida e il responsabile nazionale del programma di Fd'I, Giovanbattista Fazzolari, che oggi hanno partecipato alla prima riunione del tavolo con il governo. "Fratelli d'Italia - scrivono in una nota - ritiene che in questo difficile momento per la nostra economia sia essenziale sostenere quegli strumenti che consentano alle imprese di tornare a crescere. In particolare, le imprese agricole, come testimoniano anche gli appelli delle associazioni di categoria e confermato dallo stesso ministro Bellanova, vivono una fase di grande emergenza legata alle prossime campagne di raccolta. Il ritorno al meccanismo dei voucher potrebbe rivelarsi utile per fronteggiare questo momento di crisi". Perciò, concludono, chiediamo che come prima prova di buona volontà, per un confronto costruttivo e non di facciata, il governo e la maggioranza sostengano il nostro emendamento che consente alle imprese agricole di ricorrere ai voucher. Un'altra proposta che non può definirsi pretestuosa e che, invece, ha il merito di raccogliere l'allarme lanciato da tantissimi imprenditori in estrema sofferenza per la crisi economica prodotta dal virus". (Com)