Coronavirus: Sardegna, 324 gli arrivi e 182 le partenze il primo aprile

- Il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Sardegna informa che le autorizzazioni di sbarco in arrivo, nella giornata del primo aprile, sono state 324 (l'80 per cento di residenti e il 20 per cento non residenti), le autorizzazioni d'imbarco in partenza sono state 182 (il 77 per cento non residenti e il 23 per cento residenti). Per la giornata di oggi, 2 aprile, il dato è parziale (fino alle ore 16): gli arrivi sono stati 130, le partenze 116. Le motivazioni delle partenze del primo aprile sono state al 48 per cento comprovate esigenze lavorative, al 45 per cento ragioni di assoluta urgenza, al 7 per cento motivi di salute. Il dato totale, dal 19 marzo al 2 aprile, degli arrivi è di 5.506 persone (il 73 per cento in aereo, il 27 per cento in nave) e il totale delle partenze è di 1.835 persone (il 55 per cento in aereo, il 45 per cento in nave). (Rin)