Nato: spetterà al Saceur coordinare le attività volte ad arginare l’emergenza coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mezzo della pandemia di Coronavirus, "un avversario" mai visto prima "dalla famiglia transatlantica", come ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, i ministri degli Affari esteri hanno affidato al comandante supremo delle forze alleate (Saceur), il generale Tod Wolters, il compito di coordinare il sostegno militare necessario per contrastare la crisi. La riunione di oggi si è tenuta in video conferenza e ha visto la partecipazione per l’Italia del titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. L’incontro odierno ha dimostrato, secondo Stoltenberg, "che la Nato è in grado di adattarsi alle circostanze create dalla crisi del Covid-19". E proprio il coronavirus che è stato "in cima" all'agenda dei lavori. "Abbiamo concordato una dichiarazione comune" dove i ministri esprimono i loro più profondi sentimenti di vicinanza a tutte le vittime e a tutte le persone colpite. "Rendiamo omaggio agli operatori sanitari e a tutti coloro che sono in prima linea nella nostra battaglia contro la malattia" e, tra questi, Stoltenberg nomina anche "uomini e donne in uniforme che continuano a lavorare quotidianamente per la nostra sicurezza collettiva". Il segretario generale ha sottolineato che "la Nato è stata creata per far fronte alle crisi" quindi "possiamo aiutare, abbiamo l'esperienza, e la nostra Alleanza sta facendo la sua parte".Oggi, "abbiamo deciso affidare al nostro massimo comandante, il generale Wolters, il compito di coordinare il sostegno militare necessario per combattere la crisi. Per accelerare e intensificare l'assistenza", ha spiegato Stoltenberg. In concreto, quindi, il Saceur dovrà identificare la capacità del ponte aereo per garantire il trasporto di forniture mediche, il coordinamento su eventuali eccedenze di capacità o scorte e una migliore corrispondenza delle richieste di sostegno con le offerte di alleati e partner. Questo percorso metterà in atto anche "procedure semplificate per la mobilità aerea rapida, in coordinamento con Eurocontrol" e si utilizzerà il segnale di chiamata Nato per i voli di soccorso militare. "Convocheremo anche una riunione dei ministri della Difesa della Nato a metà aprile per rivedere il sostegno che stiamo fornendo agli alleati", ha aggiunto il segretario generale. In merito alla continuità del lavoro della Nato, Stoltenberg si è detto "grato per le ulteriori offerte di assistenza fatte oggi dagli alleati della Nato e per il sostanziale sostegno che gli alleati hanno già fornito", a partire dal trasporto aereo di forniture mediche e di personale. Su questo tema si è espresso proprio Di Maio che ha ringraziato i colleghi "dal profondo del cuore, per il sostegno che state dando al nostro paese e al nostro popolo" in quanto l'Italia sta vivendo "la più grave crisi dopo la Seconda guerra mondiale" e "le nostre opinioni pubbliche si aspettano risposte efficaci. Solidarietà e cooperazione sul piano internazionale sono fondamentali". Inoltre, il ministro ha ricordato l'importanza del lavoro "per la tutela dei nostri militari impegnati all'estero" che "rappresentano il nostro orgoglio, rischiano la propria vita per la pace e la loro salute va tutelata con attenzione".L'altro tema all'ordine del giorno è stato il rafforzamento della missione in Iraq, con l'assunzione da parte dell'Alleanza di alcune delle attività di addestramento sinora controllate dalla Coalizione globale anti-Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante). "Mentre ci concentriamo sulla nostra lotta comune contro il Covid-19 sappiamo che le altre minacce e sfide non sono scomparse. La principale responsabilità della Nato è offrire sicurezza e difesa a quasi un miliardo di persone. Il generale Wolters ha aggiornato i ministri sullo stato della nostra preparazione militare. La capacità della Nato di condurre operazioni non è stata compromessa. Le nostre forze rimangono pronte e il nostro lavoro cruciale continua", ha detto Stoltenberg. "Compreso il lavoro nei nostri gruppi tattici multinazionali nella parte orientale dell'alleanza, nella polizia aerea della Nato e nei nostri schieramenti marittimi. Il personale medico militare della Nato rimane vigile, monitorando l'impatto per le truppe Nato dispiegate sulle operazioni", ha proseguito il segretario generale.Quindi, il segretario ha evidenziato che nonostante la crisi sanitaria in corso la Nato continua "a pianificare, preparare e agire per mantenere la nostra sicurezza, ora e in futuro". Per questo, oggi, "i ministri hanno concordato i prossimi passi della Nato per combattere il terrorismo, costruire stabilità e rafforzare i nostri partenariati in Medio Oriente e Nord Africa. I ministri hanno convenuto di rafforzare la nostra missione di addestramento in Iraq, assumendo alcune delle attività di addestramento della coalizione globale. Compreso l'addestramento e l'istruzione degli ufficiali, degli ingegneri e della polizia federale senza commissione. Ciò viene fatto in piena consultazione con le autorità irachene e la coalizione globale", ha spiegato. Inoltre, i ministri hanno anche discusso di cosa potrebbe fare l'alleanza di più in tutta la regione e questo comprende più aiuto ai partner con riforme e sviluppo delle capacità; esercitazioni guidate dalla Nato, con particolare attenzione alla lotta al terrorismo e approfondimento delle partnership dell'Alleanza nella regione, anche con l'Unione africana. Oltre all'Iraq, i ministri hanno affrontato la situazione in Afghanistan, dopo la firma dell'accordo tra Usa e talebani, e "il nostro costante impegno per la pace e la stabilità a lungo termine nel paese". Stoltenberg ha spiegato che la Nato, sostenendo gli sforzi di pace, sta riducendo la sua presenza a circa 12 mila unità entro l'estate. Ma "non è stata presa alcuna decisione per un'ulteriore riduzione e tutti i nostri passaggi saranno basati sulle condizioni". La Nato accoglie con favore gli sforzi per istituire una squadra inclusiva per i negoziati inter-afgani e chiede ai talebani e a tutti gli attori politici "di fare la loro parte", includendo in questo "la riduzione della violenza" perché "questo è il momento per gli afgani di mostrare unità nazionale nell'interesse nazionale".In più, gli alleati hanno deciso "di approfondire ulteriormente le nostre partnership con Ucraina e Georgia. Compreso con esercitazioni nella regione strategica del Mar Nero. Oltre al lavoro congiunto per contrastare la guerra ibrida e gli sforzi per condividere più dati radar sul traffico aereo, rendendo i cieli più sicuri per tutti". In merito alla situazione in Ucraina, inoltre, Stoltenberg ha sottolineato che "i separatisti russi continuano gli attacchi" e che "abbiamo visto le violazioni del cessate il fuoco". A questo, secondo il segretario generale, si aggiunge il problema riscontrato dagli osservatori internazionali "a condurre i loro compiti" in quanto viene loro ristretta la possibilità di movimento. "Abbiamo bisogno di un pieno cessate il fuoco per combattere il Coronavirus", ha detto Stoltenberg e ha spiegato che il pacchetto concordato per Georgia e Ucraina "riguarda esercitazioni, condivisione delle immagini radar e attività di conoscenza della regione".In merito ai rapporti con la Russia, il ministro Di Maio ha ribadito la necessità di mantenere ""a politica del doppio binario" e ha aggiunto che dopo la crisi attuale "dovremo trarre le opportune lezioni per rafforzare la resilienza alleata quale componente dell'adattamento della nostra postura di deferenza e difesa". Inoltre, Stoltenberg ha spiegato che i ministri hanno convenuto "di aumentare la cooperazione della Nato con le Nazioni Unite" e di aiutare la formazione delle forze di pace delle Nazioni Unite. "Ciò include l'assistenza medica, la lotta contro i dispositivi esplosivi improvvisi e le comunicazioni. E i ministri hanno avviato formalmente il processo di riflessione per rafforzare ulteriormente il ruolo politico della Nato". Stoltenberg ha spiegato che condurrà questo processo con il sostegno di un gruppo di esperti. Infine, "abbiamo accolto con favore il ministro degli Esteri della Repubblica della Macedonia del Nord, che ora è membro a pieno titolo dell'Alleanza. Questo è un importante passo avanti per la stabilità della regione dei Balcani occidentali e dell'Europa. E dimostra che, in tempi incerti, dobbiamo rafforzare ulteriormente le nostre istituzioni multilaterali", ha concluso il segretario generale. (Beb)