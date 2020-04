Venezuela: da Germania sostengo a proposta Usa per governo di transizione

- Il governo tedesco ha espresso sostegno alla nuova proposta avanzata dagli Stati Uniti per una "transizione democratica" in Venezuela. “Il governo federale appoggia la proposta di un governo di transizione paritario in Venezuela per preparare le elezioni. Il consenso politico nel quadro del processo di Oslo è il modo giusto per risolvere la crisi. Per noi Guaidò rimane il presidente ad interim”, si legge in una dichiarazione pubblicata sull’account Twitter del ministero degli Esteri tedesco. (segue) (Res)