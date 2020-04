Coronavirus: Gualtieri, nei prossimi giorni intervento liquidità significativo per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno finanziario che verrà messo in campo dal governo sarà "significativo". Lo ha assicurato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in un'intervista al Tg1 su Rai1. "Faremo innanzitutto" nei prossimi giorni "un provvedimento molto importante per potenziare l'intervento sulla liquidità che già abbiamo realizzato con altri 200 miliardi di prestiti garantiti che coprano fino al 25 per cento del fatturato di tutte le imprese con il 90 per cento di garanzia dello Stato", ha spiegato per poi ribadire che il governo offrirà sostegno anche ai "Comuni, alle Regioni e allo sforzo straordinario della Sanità e della Protezione civile" perché "nessuno deve essere lasciato da solo in questa crisi". (Rin)