Brasile: coronavirus, monitoraggio e conteggio contagi affidato all'Istituto di geografia e statistica

- Il ministero della Salute del Brasile ha affidato all'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) il servizio di monitoraggio nazionale della diffusione del coronavirus. In base alla partnership definita, l'Ibge elaborerà una versione senza precedenti del Sondaggio permanente domiciliare (Pnad continuo), con particolare attenzione al monitoraggio di contagi da covid-19 e decessi causati dalla malattia. "Lo studio formerà un panel rappresentativo della popolazione brasiliana", ha reso noto l'istituto in una nota "somministrando un questionario allo stesso gruppo di persone, al fine di presentare i dati relativi al coronavirus in maniera aggregata per la federazione, macro-regioni e singoli stati. Il sondaggio sarà condotto dall'Ibge in remoto, attraverso un sondaggio telefonico con lo stesso nucleo familiare per almeno tre mesi. Le statistiche ufficiali ottenute verranno pubblicate settimanalmente". (segue) (Brb)