Coronavirus: Tripodi (Lega), grazia a carabinieri per intervento ad Ostia

- "Grazie ai carabinieri che hanno assicurato alla giustizia i tre sudamericani che si sono introdotti nell'abitazione di un'anziana ad Ostia. Meritano il massimo della pena da scontare fino all'ultimo giorno in carcere". Lo scrive in un comunicato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, commenta quanto avvenuto ad Ostia.(Com)