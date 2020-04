Coronavirus: Sardegna, 78 anni età media delle 40 persone decedute dall'inizio dell'emergenza

- L'età media delle 40 persone decedute in Sardegna dall'inizio dell'emergenza è di 78,2 anni. La più anziana delle vittime aveva 95 anni, la più giovane 42. Il bollettino diffuso dalla Regione precisa anche che il 70 per cento dei morti sono uomini e il 30 per cento donne. (Rin)