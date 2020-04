Coronavirus: Pluralismo e Libertà, ok task force contro fake news, ma sia collegiale

- "Condividiamo appieno il proposito di contrastare le false informazioni, ancor più in tempi di pandemia. Ma l'attivazione di una struttura Rai ad hoc, una task force contro le fake news, pone questioni ineludibili, di merito e di metodo”. Lo ha dichiarato in una nota la componente Usigrai, Pluralismo e Libertà. “Si è creato un organismo con un obiettivo specifico – prosegue la nota – in una situazione emergenziale e tale deve rimanere tra l'altro, non vorremmo che invece si prefigurino scelte su quella che sappiamo essere la direzione approfondimenti e coordinamento giornalistico. Una struttura che, data la fretta con cui è stata creata, potrebbe finire per perseguire obiettivi opposti a quelli dichiarati rischiando di interferire con l’autonomia editoriale delle singole testate. Il fact checking è necessario, tra l'altro è quello che fa o dovrebbe fare, quotidianamente, ogni direttore e la sua redazione ma non può nascere con presupposti di pura emergenza, dev’essere frutto di una scelta in linea con i tempi, non tralasciando per esempio di coinvolgere esperti informatici, data scientist ed analisti”. “Crediamo – ha concluso la nota di Usigrai, Pluralismo e Libertà – che questa struttura debba essere pertanto collegiale ed aperta a tutte le competenze necessarie in questo momento per combattere al meglio il veleno delle falsità che indeboliscono la lotta contro il covid-19".(Ren)