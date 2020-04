Coronavirus: Fontana a sindaci su tamponi, più prudente considerare ogni assistito con sintomi simil-influenzali positivo

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato all'Anci e ai sindaci di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese che ieri gli ponevano alcuni quesiti attraverso Facebook in merito alla gestione regionale dell’emergenza coronavirus. Alla domanda sul perché la regione “non segua le direttive del ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità che prescrivono di sottoporre a tampone i sintomatici e, qualora questi siano positivi, i loro familiari e i contatti recenti” il governatore ha replicato che: “Riguardo all’opportunità di utilizzare il tampone per individuare i casi positivi e prescriverne l’isolamento domiciliare, si ritiene più prudente considerare ogni assistito con sintomatologia simil influenzale, indipendentemente dall’esito e dall’esecuzione del tampone, come presunto caso Covid”. Sulla mancata autorizzazione - a detta dei sette sindaci - della sperimentazione dei test sierologici al contrario di quanto sta avvenendo in altre regioni, il governatore Fontana ha osservato come: “sulla diagnostica sono in corso ricerche applicate e mirate sui test per l’identificazione degli anticorpi legati all’infezione al fine di implementare una strategia di sanità pubblica adeguata a territori come Regione Lombardia caratterizzati da un’ampia circolazione virale. La sperimentazione in Lombardia è fortissima, grazie ad un sistema di ricerca e innovazione all’avanguardia, nell’esclusivo interesse della salute e sicurezza dei nostri cittadini in un contesto che, purtroppo, sconta numeri e condizioni epidemiche senza eguali”. (Rem)