Nato: spetterà al Saceur coordinare le attività volte ad arginare l’emergenza del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mezzo della pandemia di Coronavirus, "un avversario" mai visto prima "dalla famiglia transatlantica", come ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, i ministri degli Affari esteri hanno affidato al comandante supremo delle forze alleate (Saceur), il generale Tod Wolters, il compito di coordinare il sostegno militare necessario per contrastare la crisi. La riunione di oggi si è tenuta in video conferenza e ha visto la partecipazione per l’Italia del titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. L’incontro odierno ha dimostrato, secondo Stoltenberg, "che la Nato è in grado di adattarsi alle circostanze create dalla crisi del Covid-19". E proprio il coronavirus che è stato "in cima" all'agenda dei lavori. "Abbiamo concordato una dichiarazione comune" dove i ministri esprimono i loro più profondi sentimenti di vicinanza a tutte le vittime e a tutte le persone colpite. "Rendiamo omaggio agli operatori sanitari e a tutti coloro che sono in prima linea nella nostra battaglia contro la malattia" e, tra questi, Stoltenberg nomina anche "uomini e donne in uniforme che continuano a lavorare quotidianamente per la nostra sicurezza collettiva". Il segretario generale ha sottolineato che "la Nato è stata creata per far fronte alle crisi" quindi "possiamo aiutare, abbiamo l'esperienza, e la nostra Alleanza sta facendo la sua parte". (segue) (Beb)