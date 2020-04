Nato: spetterà al Saceur coordinare le attività volte ad arginare l’emergenza del coronavirus (2)

- Oggi, "abbiamo deciso affidare al nostro massimo comandante, il generale Wolters, il compito di coordinare il sostegno militare necessario per combattere la crisi. Per accelerare e intensificare l'assistenza", ha spiegato Stoltenberg. In concreto, quindi, il Saceur dovrà identificare la capacità del ponte aereo per garantire il trasporto di forniture mediche, il coordinamento su eventuali eccedenze di capacità o scorte e una migliore corrispondenza delle richieste di sostegno con le offerte di alleati e partner. Questo percorso metterà in atto anche "procedure semplificate per la mobilità aerea rapida, in coordinamento con Eurocontrol" e si utilizzerà il segnale di chiamata Nato per i voli di soccorso militare. "Convocheremo anche una riunione dei ministri della Difesa della Nato a metà aprile per rivedere il sostegno che stiamo fornendo agli alleati", ha aggiunto il segretario generale. In merito alla continuità del lavoro della Nato, Stoltenberg si è detto "grato per le ulteriori offerte di assistenza fatte oggi dagli alleati della Nato e per il sostanziale sostegno che gli alleati hanno già fornito", a partire dal trasporto aereo di forniture mediche e di personale. Su questo tema si è espresso proprio Di Maio che ha ringraziato i colleghi "dal profondo del cuore, per il sostegno che state dando al nostro paese e al nostro popolo" in quanto l'Italia sta vivendo "la più grave crisi dopo la Seconda guerra mondiale" e "le nostre opinioni pubbliche si aspettano risposte efficaci. Solidarietà e cooperazione sul piano internazionale sono fondamentali". Inoltre, il ministro ha ricordato l'importanza del lavoro "per la tutela dei nostri militari impegnati all'estero" che "rappresentano il nostro orgoglio, rischiano la propria vita per la pace e la loro salute va tutelata con attenzione". (segue) (Beb)