Nato: spetterà al Saceur coordinare le attività volte ad arginare l’emergenza del coronavirus (3)

- L'altro tema all'ordine del giorno è stato il rafforzamento della missione in Iraq, con l'assunzione da parte dell'Alleanza di alcune delle attività di addestramento sinora controllate dalla Coalizione globale anti-Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante). "Mentre ci concentriamo sulla nostra lotta comune contro il Covid-19 sappiamo che le altre minacce e sfide non sono scomparse. La principale responsabilità della Nato è offrire sicurezza e difesa a quasi un miliardo di persone. Il generale Wolters ha aggiornato i ministri sullo stato della nostra preparazione militare. La capacità della Nato di condurre operazioni non è stata compromessa. Le nostre forze rimangono pronte e il nostro lavoro cruciale continua", ha detto Stoltenberg. "Compreso il lavoro nei nostri gruppi tattici multinazionali nella parte orientale dell'alleanza, nella polizia aerea della Nato e nei nostri schieramenti marittimi. Il personale medico militare della Nato rimane vigile, monitorando l'impatto per le truppe Nato dispiegate sulle operazioni", ha proseguito il segretario generale. (segue) (Beb)