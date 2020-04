Nato: spetterà al Saceur coordinare le attività volte ad arginare l’emergenza del coronavirus (4)

- Quindi, il segretario ha evidenziato che nonostante la crisi sanitaria in corso la Nato continua "a pianificare, preparare e agire per mantenere la nostra sicurezza, ora e in futuro". Per questo, oggi, "i ministri hanno concordato i prossimi passi della Nato per combattere il terrorismo, costruire stabilità e rafforzare i nostri partenariati in Medio Oriente e Nord Africa. I ministri hanno convenuto di rafforzare la nostra missione di addestramento in Iraq, assumendo alcune delle attività di addestramento della coalizione globale. Compreso l'addestramento e l'istruzione degli ufficiali, degli ingegneri e della polizia federale senza commissione. Ciò viene fatto in piena consultazione con le autorità irachene e la coalizione globale", ha spiegato. Inoltre, i ministri hanno anche discusso di cosa potrebbe fare l'alleanza di più in tutta la regione e questo comprende più aiuto ai partner con riforme e sviluppo delle capacità; esercitazioni guidate dalla Nato, con particolare attenzione alla lotta al terrorismo e approfondimento delle partnership dell'Alleanza nella regione, anche con l'Unione africana. Oltre all'Iraq, i ministri hanno affrontato la situazione in Afghanistan, dopo la firma dell'accordo tra Usa e talebani, e "il nostro costante impegno per la pace e la stabilità a lungo termine nel paese". Stoltenberg ha spiegato che la Nato, sostenendo gli sforzi di pace, sta riducendo la sua presenza a circa 12 mila unità entro l'estate. Ma "non è stata presa alcuna decisione per un'ulteriore riduzione e tutti i nostri passaggi saranno basati sulle condizioni". La Nato accoglie con favore gli sforzi per istituire una squadra inclusiva per i negoziati inter-afgani e chiede ai talebani e a tutti gli attori politici "di fare la loro parte", includendo in questo "la riduzione della violenza" perché "questo è il momento per gli afgani di mostrare unità nazionale nell'interesse nazionale". (segue) (Beb)