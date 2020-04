Nato: spetterà al Saceur coordinare le attività volte ad arginare l’emergenza del coronavirus (5)

- In più, gli alleati hanno deciso "di approfondire ulteriormente le nostre partnership con Ucraina e Georgia. Compreso con esercitazioni nella regione strategica del Mar Nero. Oltre al lavoro congiunto per contrastare la guerra ibrida e gli sforzi per condividere più dati radar sul traffico aereo, rendendo i cieli più sicuri per tutti". In merito alla situazione in Ucraina, inoltre, Stoltenberg ha sottolineato che "i separatisti russi continuano gli attacchi" e che "abbiamo visto le violazioni del cessate il fuoco". A questo, secondo il segretario generale, si aggiunge il problema riscontrato dagli osservatori internazionali "a condurre i loro compiti" in quanto viene loro ristretta la possibilità di movimento. "Abbiamo bisogno di un pieno cessate il fuoco per combattere il Coronavirus", ha detto Stoltenberg e ha spiegato che il pacchetto concordato per Georgia e Ucraina "riguarda esercitazioni, condivisione delle immagini radar e attività di conoscenza della regione". (segue) (Beb)