Nato: spetterà al Saceur coordinare le attività volte ad arginare l’emergenza del coronavirus (6)

- In merito ai rapporti con la Russia, il ministro Di Maio ha ribadito la necessità di mantenere ""a politica del doppio binario" e ha aggiunto che dopo la crisi attuale "dovremo trarre le opportune lezioni per rafforzare la resilienza alleata quale componente dell'adattamento della nostra postura di deferenza e difesa". Inoltre, Stoltenberg ha spiegato che i ministri hanno convenuto "di aumentare la cooperazione della Nato con le Nazioni Unite" e di aiutare la formazione delle forze di pace delle Nazioni Unite. "Ciò include l'assistenza medica, la lotta contro i dispositivi esplosivi improvvisi e le comunicazioni. E i ministri hanno avviato formalmente il processo di riflessione per rafforzare ulteriormente il ruolo politico della Nato". Stoltenberg ha spiegato che condurrà questo processo con il sostegno di un gruppo di esperti. Infine, "abbiamo accolto con favore il ministro degli Esteri della Repubblica della Macedonia del Nord, che ora è membro a pieno titolo dell'Alleanza. Questo è un importante passo avanti per la stabilità della regione dei Balcani occidentali e dell'Europa. E dimostra che, in tempi incerti, dobbiamo rafforzare ulteriormente le nostre istituzioni multilaterali", ha concluso il segretario generale. (Beb)