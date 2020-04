Frosinone: consigliato primo lotto mascherine, Ottaviani "una a ogni cittadino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi, è stato consegnato il primo lotto di 10mila mascherine, da parte della Klopman al Comune di Frosinone, nel quadro del progetto "Una mascherina per tutti", con il quale l'amministrazione del capoluogo ha voluto assicurare almeno un presidio di sicurezza sanitario per ognuno dei propri cittadini. Il sindaco, Nicola Ottaviani, e i volontari della protezione civile, hanno proceduto direttamente alle attività di scarico dagli automezzi, per velocizzare le operazioni di imbustamento in confezioni da due mascherine per ogni nucleo familiare, che si stanno effettuando con l'ausilio di circa 20 volontari, ormai ad oltranza. Parallelamente, man mano che si compiono tali attività di stoccaggio, sta per iniziare l'attività di consegna materiale delle mascherine all'interno delle singole abitazioni, che partirà con il porta a porta già da sabato mattina e si protrarrà fino a giovedì della prossima settimana, anche grazie all'apporto degli operatori della De Vizia. Le mascherine saranno inserite all'interno delle buche della posta delle abitazioni o, sempre imbustate, a fianco ai contenitori per la raccolta differenziata. (segue) (Com)