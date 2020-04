Frosinone: consigliato primo lotto mascherine, Ottaviani "una a ogni cittadino" (2)

- "Stiamo compiendo un'operazione unica nel suo genere – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – poiché il Comune si è fatto carico di venire incontro a un'esigenza fondamentale, che è quella di assicurare le mascherine non solo agli operatori sanitari, che operano a diretto contatto con il malato, ma anche a tutti quei semplici cittadini che hanno bisogno di coprire, ogni giorno, naso e bocca adeguatamente, per fare la spesa, per andare in farmacia o per le altre attività consentite dalle norme. Non finiremo mai di ringraziare quei donatori e quei privati che, in questi giorni, stano contribuendo, a seconda di quel che possono, attraverso i bonifici al contro corrente del Comune, a centrare un obiettivo, insieme agli stanziamenti finanziari del municipio, che pone al centro dell'attenzione ogni singolo cittadino con i suoi bisogni primari, come la sicurezza e la salute". Per coloro che vorranno contribuire al progetto "Una mascherina per tutti", sarà possibile continuare, anche nei prossimi giorni, ad effettuare eventuali versamenti e donazioni al Conto Corrente bancario intestato al Comune di Frosinone (Iban IT 94 G 05297 14801 T21030000111), con la causale "Una mascherina per tutti". (Com)