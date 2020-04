Iran: presidente parlamento iraniano positivo al coronavirus

- Il presidente del parlamento iraniano, Ali Larijani, ha contratto il coronavirus, Lo ha annunciato lo stesso parlamento iraniano (Majlis) sul suo sito internet. Larijani è finora la più alta figura istituzionale del paese ad aver contratto il virus. Nella nota, il parlamento ha riferito che il presidente si trova attualmente in stato di isolamento. Larijani, ex comandante dei Guardiani della rivoluzione iraniana, intrattiene stretti rapporti con la guida suprema dell’Iran, Ayatollah Ali Khamenei, e ricopre la carica di presidente del parlamento dal 2008. Secondo quanto riferito oggi dal ministero della Sanità iraniano, il totale dei contagi nel paese ha raggiunto quota 50.468, mentre i morti ammontano a 3.160. Oggi in un raro riconoscimento della gravità dell'epidemia, il presidente iraniano Hassan Rouhani ha affermato che la pandemia potrebbe restare nel paese fino alla fine dell’anno iraniano, iniziato lo scorso 20 marzo. "Dobbiamo sempre seguire i protocolli sanitari forniti dal ministero della salute", ha aggiunto Rouhani.(Res)