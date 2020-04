Coronavirus: Fratoianni (Leu), occorre costruire meccanismi di universalità nella sanità

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana-Liberi e uguali, afferma che "questa vicenda drammatica che stiamo vivendo spazza via, tra le molte questioni il dibattito che abbiamo avuto per lunghi mesi sull'autonomia differenziata". Intervenendo alla trasmissione "La bussola", su RaiNews24, il parlamentaredi Leu ha aggiunto: "Abbiamo bisogno di costruire meccanismi e garanzie di universalità in settori fondamentali come quello della sanità, che invece in questi anni hanno conosciuto disparità, diseguaglianze, e inaccettabili processi di privatizzazione di cui vediamo gli effetti ogni giorno". (Rin)