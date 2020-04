Coronavirus: Raggi, un app per buoni spesa

- Un'app per i buoni spesa potrebbe presto arrivare per i cittadini che riceveranno una parte dei 15 milioni stanziati al Campidoglio dal governo per aiutare le famiglie in difficoltà a causa del coronavirus nell'acquisto di beni di prima necessità e prodotti alimentari. "I buoni spesa - ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi in collegamento televisivo con Barbara D'Urso su Canale 5 - arriveranno attraverso dei ticket cartacei e stiamo attivando una convenzione per poterli avere direttamente sul cellulare, una sorta di app. In questo modo la consegna dei buoni è immediata, basta scaricare l'app. Una modalità che dovrebbe essere attiva nelle prossime ore. In una città grande come dieci città italiane abbiamo necessità di essere molto veloci'', ha concluso la prima cittadina. (Rer)