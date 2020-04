Coronavirus: Caldoro, grazie a centrodestra nasce unità di crisi istituzionale campana

- “A seguito dell’iniziativa dell’opposizione di centrodestra, è nata oggi la sede di unità di crisi istituzionale permanente, la nostra coalizione ha sottolineato la necessità di procedere ad un numero maggiore di tamponi per frenare i contagi nel nostro territorio, creare un numero maggiore di posti letto ed intervenire con determinazione per far fronte alle gravi conseguenze economiche della pandemia e per garantire risorse alle famiglie, ai professionisti, alle imprese”. Lo ha dichiarato il capo dell’opposizione di centrodestra Stefano Caldoro durante la riunione dei capigruppo del consiglio regionale della Campania sull'emergenza coronavirus. (Ren)