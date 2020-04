Coronavirus: Inail, riaperture aziende con gradualità

- "Gli aspetti di gestione" per il ritorno delle persone al lavoro "credo siano complessi, come i nuovi meccanismi organizzativi modulando le regole di distanziamento e di igiene. Dovremo affrontare una fase di gradualità" anche per la riapertura delle aziende. Lo ha affermato Sergio Iavicoli, capo dipartimento dell'Inail e membro del comitato tecnico scientifico, in risposta ad una domanda sulle iniziative per la riapertura delle aziende una volta superata l'emergenza. Ci potrebbero essere "misure differenziate ma combinare la sicurezza ed il ritorno al lavoro è una sfida", ha chiarito. (Rin)