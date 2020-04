Coronavirus: Ciarambino (M5s), collaboreremo nonostante comportamento De Luca

- “Abbiamo voluto stigmatizzare il comportamento del governatore, che ha deciso di tenerci completamente fuori da ogni informazione sulla gestione dell’emergenza sanitaria ed espresso la nostra volontà di collaborare con una serie di proposte. In questo momento non devono esistere i partiti, ma le istituzioni”. Lo ha detto il capogruppo campano del M5s, Valeria Ciarambino, che ha aggiunto: “Abbiamo ottenuto che, sulla scorta di nostra proposta, si è deciso di convocare settimanalmente la riunione dei capigruppo e ci aspettiamo che si dia seguito alla richiesta di calendarizzare con urgenza la nostra proposta di legge sul taglio degli stipendi di consiglieri, governatore e giunta, che farà risparmiare 250mila euro mensili da destinare a un fondo per le famiglie ridotte in povertà”.(Ren)