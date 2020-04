Coronavirus: F. Sala, superati i 475mila questionari compilati su app AllertaLOM

- "Sono stati superati i 475 mila questionari compilati sull'applicazione di Regione Lombardia AllertaLOM, che consente di fare una mappa del rischio di contagio". Lo ha dichiarato, durante il consueto collegamento da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza coronavirus, il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala, che ha aggiunto: "Grazie perché non serve solo a noi, serve a tutti noi, è uno dei dati fondamentali, ma ricordiamo che non sostituisce il Ssn: se uno ha sintomi deve sempre chiamare il numero verde ma questo è un dato statistico, importante per noi. Ogni app è personale, deve essere sempre della stessa persona. Confidiamo sul fatto che la pubblicizziate". (Rem)