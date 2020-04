Coronavirus: Fornaro (Leu), superata crisi riflettere su venti modelli di sanità diversi

- Il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro, afferma che "adesso per vincere la battaglia contro il coronavirus è necessario il massimo grado di collaborazione e di unità istituzionale. Dopo però - osserva in una nota - bisognerà riflettere sulla sanità italiana, perché non ci possono essere venti sanità differenti nel nostro Paese".(Com)