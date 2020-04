Coronavirus: Raggi, traffico calato del 90 per cento

- "In alcuni parti della città il traffico è calato di oltre il 90 per cento, vuol dire che le persone stanno rispettando le regole. Voglio dire ai miei concittadini che li stimo, li apprezzo, faccio loro i miei complimenti. Ma non abbassiamo la guardia, rimaniamo ancora dentro casa. Sono orgogliosa di voi, cerchiamo di essere un esempio positivo". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi in collegamento televisivo su canale 5 con Barbara D'Urso. (Rer)