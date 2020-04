Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), in Lombardia gran parte attrezzature e dpi

- Con la regione Lombardia "lavoriamo molto bene a livello tecnico. Noi mandiamo dpi medici e attrezzature e tutto il supporto necessario. Lì abbiamo inviato la maggior parte degli aiuti: il 17 per cento, ad esempio, delle mascherine totali". Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia, rispondendo ad una domanda sulle polemiche scatenate dal presidente Attilio Fontana che aveva definito "briciole" quanto arrivato in Lombardia dalla Protezione civile.(Rin)