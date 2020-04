Energia: telefonata tra Trump ed erede al trono saudita, possibile accordo su taglio alla produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato oggi di aver avuto una conversazione telefonica con l’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, affermando di aver ricevuto segnali su una possibile riduzione della produzione petrolifera. In una messaggio sul suo profilo Twitter, Trump ha sottolineato che “potrebbe esserci un calo della produzione petrolifera internazionale da 10 a 15 milioni di barili al giorno” a causa della situazione che di crisi globale legata al coronavirus e al crollo dei prezzi del greggio che ha fortemente colpito l’industria petrolifera statunitense. "Ho appena parlato con il mio amico Mbs (sigla con cui viene chiamato in modo informale il principe ereditario) dell'Arabia Saudita, che ha parlato con il presidente russo (Vladimir) Putin, e mi aspetto e spero che ridurranno di circa 10 milioni di barili, e forse molto di più, la produzione”, ha sottolineato Trump, secondo cui il taglio potrebbe giungere anche a 15 milioni di barili. Tuttavia il Cremlino ha sottolineato che il presidente russo Vladimir Putin non ha avuto alcun colloquio con il principe ereditario saudita. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, l’Arabia Saudita ha chiesto una riunione urgente dei membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e dei produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia per ristabilire “l'equilibrio nel mercato petrolifero". Secondo quanto riporta il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, Riad vuole che anche i produttori statunitensi, il Canada e il Messico e altri paesi produttori del G20 partecipano ai tagli alla produzione petrolifera.(Res)