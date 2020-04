Coronavirus: Gasparri (FI), tassa soggiorno resti a disposizione albergatori romani

- La tassa di soggiorno, già incassata dagli hotel romani nei primi tre mesi dell'anno, "resti a disposizione degli albergatori. La Raggi presti attenzione alle richieste degli operatori del settore e rinunci ad incassare un'imposta che, se lasciata nella disponibilità degli addetti ai lavori, darebbe slancio a un'area produttiva di grande importanza per Roma e per il Paese". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Il settore alberghiero - aggiunge Gasparri - è tra quelli che hanno accusato maggiormente il colpo dell'emergenza sanitaria. Un'emergenza che continua e lascerà uno strascico di notevole entità a carico delle categorie produttive. Per questo, e Forza Italia lo fa prima ancora dello scoppio dell'epidemia, occorre ascoltare le aziende per mettere mano a un piano di rilancio e di sviluppo, mirato a colmare il vuoto economico prodotto dal corona virus. Gli alberghi costituiscono una risorsa importante per il sistema italiano, visto anche tutto l'indotto di imprese piccole e medie che ruotano intorno al turismo. Per questo, Forza Italia chiede alla Raggi un confronto per definire un progetto mirato a ridare ossigeno nell'immediato all'industria del turismo e, nel contempo, chiede alla Sindaca di aprire un tavolo di concertazione comune con tutte le forze politiche e produttive affinché, dopo l'epidemia, si possa evitare una crisi economica che lascerebbe sul lastrico imprese e famiglie. Mettiamo da parte facili appelli demagogici e si affrontino insieme i problemi per trovare soluzioni". (Com)