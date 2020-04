Sud: Turco (M5s) su Cis Taranto, si ragiona su nuove prospettive

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione economica e agli investimenti, senatore Mario Turco, del Movimento cinque stelle, annuncia in una nota che sono stati completati "gli incontri con le stazioni appaltanti e condiviso le possibili soluzioni. Riunirle tutte, a distanza di una settimana, singolarmente, attorno ad un tavolo, inizia a dare i primi risultati. Affrontare le criticità vuol dire risolverle, del resto non possiamo permetterci che i progetti vengano realizzati in oltre dieci anni". L'esponente dell'esecutivo ha coordinato oggi gli incontri tecnici con le stazioni appaltanti, Rete ferroviaria italiana, Autorità portuale, Marina militare, Acquedotto pugliese e commissario Asl Taranto, nell'ambito del Contratto istituzionale di sviluppo. Presenti il Prefetto di Taranto, il responsabile unico di contratto, consigliere Gerando Capozza, la struttura di missione Investitalia, e il soggetto attuatore Invitalia. Per il sottosegretario, "il primo incontro è servito a sciogliere dei nodi inerenti ai progetti di Rfi, primo lotto Cagioni-Molo Polisettoriale, secondo lotto Piastra logistica, e che riguardano da vicino il porto di Taranto. Abbiamo analizzato le criticità presenti in modo da snellire procedure e burocrazia, e abbiamo stabilito insieme un cronoprogramma operativo che porterà al completamento dei progetti. Il secondo incontro è stato caratterizzato dal confronto tra Marina militare e Autorità portuale in merito alla riqualificazione della banchina Torpediniere, compresi magazzini e uffici, da destinare a fini turistici, commerciali e cantieristici, portando così notevoli opportunità in campo economico. Il dialogo è stato proficuo: l'idea di massima - osserva Turco - è andare avanti per lotti sulla base di un protocollo d'intesa già precedentemente approvato e che necessita di alcune modifiche. Questa nuova direzione verrà condivisa ufficialmente nel prossimo Tavolo istituzionale permanente". (segue) (Com)