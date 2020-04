Sud: Turco (M5s) su Cis Taranto, si ragiona su nuove prospettive (2)

- Turco aggiunge: "Gli ultimi due incontri hanno riguardato il progetto dell'Aqp inerente l'opera per l'utilizzo potabile ed irriguo delle acque reflue di Taranto trattate dal depuratore Gennarini. Nella sostanza il progetto non è mai fattivamente partito. Abbiamo convenuto con i presenti che ci sia al più presto un nuovo incontro con tutti gli attori interessati, tra cui anche la Regione Puglia, con l'obiettivo di accelerare subito il progetto definitivo. Ultimo incontro è stato con il commissario Asl Taranto e ha riguardato la realizzazione dell'ospedale San Cataldo e il completamento tecnologico del Polo oncologico del Moscati. Si è pensato, inoltre - conclude l'esponente del governo -, di integrare il finanziamento anche nell'ambito della ricerca. Ciò per creare un sistema integrato che punti anche a consolidare il futuro corso di laurea in Medicina che sta per nascere a Taranto". (Com)