Scuola: Miur, sui social gemellaggio tra Istituti di Roma e Zen di Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gemellaggio in diretta sui social del Ministero dell'Istruzione. È il programma dell'incontro previsto domani, alle 17, sulla pagina Facebook del ministero, nell'appuntamento dedicato ai protagonisti del mondo della scuola. Tema della giornata, il gemellaggio tra gli istituti "Marymount" di Roma e "Giovanni Falcone", del quartiere zen di Palermo, uno dei primi attivati dalla task force emergenze educative del Ministero. "A confrontarsi - spiega in una nota il Miur - saranno i due dirigenti scolastici, per spiegare come si sta sviluppando il gemellaggio, entrando nel dettaglio poi sulla parte tecnica, con gli strumenti messi a disposizione per la didattica a distanza, le piattaforme disponibili, e i modelli utilizzati. Il gemellaggio tra gli Istituti di Roma è Palermo è solo uno degli oltre 50 che la task force sta attivando dall'inizio dell'emergenza legata al Covid-19. La storia rientra poi nelle esperienze di didattica a distanza che il Ministero dell'Istruzione sta raccogliendo, con una sezione dedicata sul suo sito. Lezioni virtuali, sperimentazioni, idee, confronti, esempi che arrivano ogni giorno dalle scuole italiane. Per dimostrare che il mondo della scuola, anche in un momento così difficile e imprevedibile, vuole andare avanti". (Com)