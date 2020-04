Usa: emergenza coronavirus, nello Stato di New York "respiratori per soli sei giorni"

- Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha spiegato oggi in una conferenza stampa che l'attuale fabbisogno di respiratori per i malati di Covid-19 rischia di lasciare lo Stato senza le attrezzature mediche nel giro di sei giorni. Lo riporta l'emittente "Cnn". Cuomo ha spiegato che per venire incontro alla domanda di respiratori, le autorità sanitarie di New York stanno cercando fornitori in tutto il Paese. Il governatore ha aggiunto di essere disposto a pagare "un prezzo elevato" alle società private che producono respiratori. disponibili sul mercato. Cuomo ha concluso la conferenza stampa spiegando che "ogni singola contea" degli Stati Uniti in questo momento ha almeno un caso positivo al coronavirus, e che tutte le comunità del Paese, dalle urbane a quelle rurali, devono sentirsi coinvolte nella lotta al Covid-19. (Nys)