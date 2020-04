Coronavirus: F. Sala, in Lombardia dato mobilità di ieri non positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia "ieri purtroppo abbiamo avuto un dato non molto positivo perché siamo risaliti a un 37 per cento arrotondato per difetto e questo 37 per cento con più di 1 per cento di mobilità" rispetto al 36 per cento di martedì "vuol dire parecchie migliaia di persone". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nella diretta streaming per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Fermo restando - ha aggiunto - le attività essenziali come, ad esempio, la sanità, la logistica e il settore alimentare, che vanno bene, il resto dobbiamo evitarlo: evitiamo la passeggiata fuori di casa, che è estremamente negativa, perché ricordiamo che mette a repentaglio non solo la nostra salute, ma anche quella degli altri".(Rem)